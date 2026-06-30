Брянские паралимпийцы завоевали восемь медалей первенства России

2026, 30 июня 14:40

Брянские паралимпийцы завоевали восемь медалей первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В города Саранске Республики Мордовия завершилось первенство России по лёгкой атлетике в спорте глухих. Участие в соревнованиях приняли юноши и девушки до 18 и 20 лет из 28 регионов РФ, а также из Республики Беларусь.

Брянские спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые медали. В финальный день турнира Анна Казеичева стала первой в метании диска, а Даниил Абрашов – в метании молота. Герман Солопеев и Ярослав Козлов заняли второе место в метании диска.