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Брянские паралимпийцы завоевали восемь медалей первенства России

2026, 30 июня 14:40
Брянские паралимпийцы завоевали восемь медалей первенства России
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Брянские паралимпийцы завоевали восемь медалей первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В города Саранске Республики Мордовия  завершилось первенство России по лёгкой атлетике в спорте глухих. Участие в соревнованиях приняли юноши и девушки до 18 и 20 лет из 28 регионов РФ, а также из Республики Беларусь.

Брянские спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые медали. В финальный день турнира Анна Казеичева стала первой в метании диска, а Даниил Абрашов – в метании молота. Герман Солопеев и Ярослав Козлов  заняли второе место в метании диска.

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