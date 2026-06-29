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Брянский спортсмен выиграл первенства России по пауэрлифтингу

2026, 29 июня 13:24
Брянский спортсмен выиграл первенства России по пауэрлифтингу
Источник фото

Воспитанник Суземской спортшколы выиграл первенства России по пауэрлифтингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Оренбурге прошло первенство России по пауэрлифтингу. В дисциплинах  «жим» и  «жим классический» выступили 347 спортсменов в возрасте до 23 лет из 51 региона. 

Брянскую областпрелставили тяжелоатлеты из посёлков Суземка и Климово. В весовой категории 93 кг результат выступил Глеб Цуприков из Суземской спортшколы. С результатом в 252.5 килограмм он занял первое место.

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