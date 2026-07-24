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Брянские программисты поучаствовали в сборах национальных команд России

2026, 24 июля 15:22
Брянские программисты поучаствовали в сборах национальных команд России
Источник фото

Брянские программисты поучаствовали в сборах национальных команд России. Об этом сообщили в соцсетях Брянского государственного инженерно-технологического университета. 

 

В городе Кисловодске прошли учебно-тренировочные сборы национальных команд России. В сборную по спортивному программированию вошли пять студентов Брянского государственного инженерно-технологического университета. Никита Кривцов, Дмитрий Бояркин, Максим Рубцов, Михаил Хромов и Сергей Тиликин завоевали серебряную медаль на первенстве России в ноябре 2025 года.

На сборах ребята не только усовершенствовали навыки проектирования и разработки программ, но и выработали системные подходы к организации соревновательной экосистемы. Мероприя сочетали интенсивные физические нагрузки с повышением профессионального мастерства в области создания ПО. 

 

Фото: БГТУ

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