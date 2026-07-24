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Криминал

Брянские полицейские раскрыли 15 краж из магазина

2026, 24 июля 12:41
Брянские полицейские раскрыли 15 краж из магазина
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Брянские полицейские задержали подозреваемого в 15 кражах из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Полицейские раскрыли 15 магазинных краж на территории Советского района города Брянска. К преступления оказался причастен 36-летний уроженец Орловской области. Он не раз уже был судим за аналогичные преступления. 

Злоумышленник действовал по отработанной схеме. Он набирал в свой пакет продукты, кондитерские изделия, кофе, парфюмерию и средства гигиены, а затем проходил мимо кассовых зон на выход с неоплаченными покупками.

Мужчина признался, что продавал товары с рук неизвестным. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». 

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