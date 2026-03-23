Брянские спортсмены завоевали две награды на Кубке Раменья по айкидо. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В городе Раменское Московской области прошёл Кубок Раменья по айкидо. В рамках рамках соревнования состоялась Высшая Лига Айкидо и Клубный Кубок Томики Айкидо.
В турнире приняли участие шесть команд из Белгорода, Брянска, Жуковского, Москвы, Орла и Раменского.
Регион представили воспитанники брянской федерации айкидо. Бронзовые медали завоевали Данила Павлов и Варвара Розинкевич.