Брянские спортсмены завоевали две награды на Кубке Раменья по айкидо

2026, 23 марта 09:31

Брянские спортсмены завоевали две награды на Кубке Раменья по айкидо. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Раменское Московской области прошёл Кубок Раменья по айкидо. В рамках рамках соревнования состоялась Высшая Лига Айкидо и Клубный Кубок Томики Айкидо.

В турнире приняли участие шесть команд из Белгорода, Брянска, Жуковского, Москвы, Орла и Раменского.

Регион представили воспитанники брянской федерации айкидо. Бронзовые медали завоевали Данила Павлов и Варвара Розинкевич.