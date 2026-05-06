Брянские танцоры привезли 10 медалей с турнира «Кубок ЦСКА»

2026, 06 мая 13:56

Брянские танцоры привезли 10 медалей с турнира «Кубок ЦСКА». Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В минувшие выходные в Москве прошёл юбилейный турнир по спортивным танцам «Кубок ЦСКА». На соревнованиях выступили воспитанники студии спортивного танца «ГРАНД» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

Артём Колбасов и Ника Блинова стали первыми в медленном вальсе, вторыми – в квикстепе и третьими в джайве. Тимофей Снытко и Элиша Олейник завоевали золотые медали в квикстепе и латине. Серебряные награды паре достались в ча ча ча, самбе и джайве. Также брянские танцоры стали вторыми в абсолютном кубке и третьими – в кубке стандарта.