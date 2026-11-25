Брянец лишился иномарки за повторное нетрезвое вождение

2026, 25 ноября 12:47

Брянец лишился иномарки за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Севского района вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении автомобилем нетрезвым водителем. На скамье подсудимых оказался 35-летний житель Лабинска.

Утром 23 сентября 2026 года на трассе Комаричи-Севск фигурната за рулём автомобиля Hyundai Solaris остановили сотрудники полиции. У мужчины были внешние признаки опьянения. Пройти освидетельствование он отказался. Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ, лишил права управления транспортными средствами на два с половиной года, а также конфисковал в доход государства иномарку. Решение не вступило в законную силу.