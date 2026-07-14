Брянец проведёт в колонии девять лет за убийство знакомого

2026, 14 июля 13:35

Брянец проведёт в колонии девять лет за убийство знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сельцовский городской суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. Приговор выслушал 40-летний местный житель.

В октябре 2025 года в общежитии на улице Куйбышева в городе Сельцо пьяный фигурант поссорился с 29-летним знакомым. оппонента обвиняемый ударил ножом в грудь. Потерпевший умер на месте происшествия.

На основании обвинительного вердикта присяжных суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. В законную силу решение не вступило.