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Происшествия

Брянец проведёт в колонии девять лет за убийство знакомого

2026, 14 июля 13:35
Брянец проведёт в колонии девять лет за убийство знакомого
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Брянец проведёт в колонии девять лет за убийство знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Сельцовский городской суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. Приговор выслушал 40-летний местный житель.

В октябре 2025 года в общежитии на улице Куйбышева в городе Сельцо пьяный фигурант поссорился с 29-летним знакомым. оппонента обвиняемый ударил ножом в грудь. Потерпевший умер на месте происшествия.

На основании обвинительного вердикта присяжных суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. В законную силу решение не вступило. 

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