Юные брянские судомоделисты выиграли первенство России в Коломне. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
На прошлой неделе в города Коломне в Подмосковье прошли чемпионат и первенство России по судомодельному спорту в классах скоростных моделей. Участие в турнирах приняли свыше 150 спортсменов из 22 регионов.
Брянские судомоделисты завоевали четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. В общекомандном зачете юношеская сборная региона заняла первое место.