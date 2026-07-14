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Юные брянские судомоделисты выиграли первенство России

2026, 14 июля 12:39
Юные брянские судомоделисты выиграли первенство России
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Юные брянские судомоделисты выиграли первенство России в Коломне. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в города Коломне в Подмосковье прошли чемпионат и первенство России по судомодельному спорту в классах скоростных моделей. Участие в турнирах приняли свыше 150 спортсменов из 22 регионов. 

Брянские судомоделисты завоевали четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. В общекомандном зачете юношеская сборная региона заняла первое место.

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