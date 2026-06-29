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Суд отправил в колонию жителя Клинцов за убийство приятеля

2026, 29 июня 12:36
Суд отправил в колонию жителя Клинцов за убийство приятеля
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Суд отправил в колонию на девять лет жителя Клинцов за убийство приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве. На скамье подсудимых оказался 48-летний житель города Клинцы. 

По версии следствия, вечером 31 марта фигурант распивал спиртные напитки вместе с 52-летним приятелем. Мужчины поссорились. Обвиняемый не менее четырёх раз ударил приятеля ножом. Потерпевший умер на месте от полученных травм. 

Суд приговорил виновного к девяти годам и трём месяцам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

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