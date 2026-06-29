Суд отправил в колонию жителя Клинцов за убийство приятеля

2026, 29 июня 12:36

Суд отправил в колонию на девять лет жителя Клинцов за убийство приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве. На скамье подсудимых оказался 48-летний житель города Клинцы.

По версии следствия, вечером 31 марта фигурант распивал спиртные напитки вместе с 52-летним приятелем. Мужчины поссорились. Обвиняемый не менее четырёх раз ударил приятеля ножом. Потерпевший умер на месте от полученных травм.

Суд приговорил виновного к девяти годам и трём месяцам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.