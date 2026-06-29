Брянские паралимпийцы завоевали пять наград на чемпионате России

2026, 29 июня 12:42

Брянские паралимпийцы завоевали пять наград на чемпионате России по лёгкой атлетике. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

25 июня в Челябинске на стадионе имени Елены Елесиной стартовал чемпионат России по лёгкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Участие в соревнования принимают более 400 сильнейших спортсменов из 55 регионов.

Брянск в первые дни успешно представили воспитанники спортивной школы «Олимп».

Золотые медали в метании ядра завоевали Альберт Хинчагов и Алан Кокойты. Также первой в беге стала Виктория Сланова.

Второе место в метании копья занял Аслан Газзаев. «Бронза» досталась Давиду Джатиеву в беге на 100 метров.