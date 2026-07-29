Полицейские раскрыли кражу товаров из пункта выдачи заказов в Брянске

2026, 29 июля 13:32

Полицейские раскрыли кражу товаров из пункта выдачи заказов в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился менеджер по безопасности сортировочного центра маркетплейса. В одном из пунктов выдачи заказов пропали поступивших товаров. Ущерб превысил 36 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна работница ПВЗ. 25-летняя уроженка Комсомольска-на-Амуре закон до этого не нарушала. Женщина призналась, что заказывала и забирала товары, но оплату не проводила.

Причиненный ущерб женщина возместила. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.