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Криминал

Полицейские раскрыли кражу товаров из пункта выдачи заказов в Брянске

2026, 29 июля 13:32
Полицейские раскрыли кражу товаров из пункта выдачи заказов в Брянске
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Полицейские раскрыли кражу товаров из пункта выдачи заказов в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился менеджер по безопасности сортировочного центра маркетплейса. В одном из пунктов выдачи заказов пропали поступивших товаров. Ущерб превысил 36 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна работница ПВЗ. 25-летняя уроженка Комсомольска-на-Амуре закон до этого не нарушала. Женщина призналась, что заказывала и забирала товары, но оплату не проводила. 

Причиненный ущерб женщина возместила. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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