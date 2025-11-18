Новый спорткомплекс в Унече подрядчик должен сдать до конца года

Новый спорткомплекс с бассейном в Унече подрядчик должен сдать до конца года. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Унече продолжается строительство физкультурно-спортивного комплекса с бассейном. Рабочие в настоящее время занимаются отделкой помещений. Специалисты уже установили системы энергоснабжения и отопления, а также провели испытания на герметизацию чаши бассейна. Также работы продолжаются в большом универсальном зале для игровых видов спорта. Там подрядчик укладывает пол.

Сдать в эксплуатацию спорткомплекс должны в конце 2025 года.