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Криминал

Дистанционные мошенники обманули 25 брянцев за неделю

2026, 23 июня 16:18
Дистанционные мошенники обманули 25 брянцев за неделю
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Дистанционные мошенники похитили более 13 миллионов рублей у 25 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 25 жертв телефонных и кибермошенников. Потерпевшие лишились 13 515 000 рублей.

Трое брянцев поверили незнакомцам, которые проинформировали о якобы необходимости «задекларировать сбережения». Злоумышленники похитили 1 746 000 рублей.

Ещё 2 209 000 рублей лишились десять жителей Брянской области. Они пытались купить товары или воспользоваться услугами на объявлениям на сайтах в интернете. 

Злоумышленники также учли наступивший курортный сезон. 46-летней жительнице Володарского района города Брянска незнакомцы предложили купить выгодную путевку. Женщина перевела 90 тысяч рублей мошенникам, оставшись без отдыха и денег. 

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