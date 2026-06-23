Дистанционные мошенники обманули 25 брянцев за неделю

2026, 23 июня 16:18

Дистанционные мошенники похитили более 13 миллионов рублей у 25 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 25 жертв телефонных и кибермошенников. Потерпевшие лишились 13 515 000 рублей.

Трое брянцев поверили незнакомцам, которые проинформировали о якобы необходимости «задекларировать сбережения». Злоумышленники похитили 1 746 000 рублей.

Ещё 2 209 000 рублей лишились десять жителей Брянской области. Они пытались купить товары или воспользоваться услугами на объявлениям на сайтах в интернете.

Злоумышленники также учли наступивший курортный сезон. 46-летней жительнице Володарского района города Брянска незнакомцы предложили купить выгодную путевку. Женщина перевела 90 тысяч рублей мошенникам, оставшись без отдыха и денег.