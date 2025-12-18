Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Спорт

Сборы по кёкусинкай карате прошли в Брянске

2025, 18 декабря
Сборы по кёкусинкай карате прошли в Брянске
Сборы по кёкусинкай карате собрали спортсменов из Москвы, Орловской и Тульской областей в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

 

В минувшие выходные во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянска состоялись учебно-тренировочные сборы по кёкусинкай карате. Мастер-классы провёл президент и основатель Федерации Кёкусинкай России Александра Танюшкина.

Участвовали в сборах спортсмены и тренеры из Брянска, Москвы, Орловской и Тульской областей. Александр Танюшкин вручил значки «Кандидат в мастера спорта» Кире Гороховой и Игорю Синегубову. В рамках сборов тренер брянской Федерации киокусинкай Максим Войтов сдал экзамен на II Дан.

