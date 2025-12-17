Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

Лучшие предприниматели Брянщины получили награды

2025, 17 декабря 13:17
Лучшие предприниматели Брянщины получили награды
Источник фото

Лучшие предприниматели Брянщины получили награды по итогам работы за год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.  

 

В Хрустальном зале правительства Брянской области накануне прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучший предприниматель Брянской области». Представителей бизнеса поздравили губернатор Александр Богомаз, зампредседателя облдумы Николай Якушенко и сенатор Российской Федерации Вадим Деньгин. 

«Мы успешно выполняем задачу по развитию бизнеса в нашем регионе, которую ставит наш национальный лидер, Президент России Владимир Владимирович Путин. В прошлом году оборот малых и средних предприятий составил более 400 млрд рублей. Предприниматели активно инвестируют в экономику региона. По итогам этого года инвестиции составили 20 млрд рублей» , – подчеркнул Александр Богомаз.

Лучшие представители бизнес-сферы получили из рук главы области заслуженные награды. Предпринимателям также вручили памятные подарки с изображением парусника, который стал символом устойчивого движения брянского малого бизнеса.

Метки: , ,

Читайте также

Жительница Брянска получила условное наказание за перевод денег запрещённой организации
17 декабря 16:31
Жительница Брянска получила условное наказание за перевод денег запрещённой организации
Женщина погибла под колёсами автомобиля в Трубчевске накануне вечером
17 декабря 15:45
Женщина погибла под колёсами автомобиля в Трубчевске накануне вечером
Суд обязала школу в Дятьково заплатить пострадавшей на перемене ученице
17 декабря 14:21
Суд обязала школу в Дятьково заплатить пострадавшей на перемене ученице

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13650) брянск (6694) ДТП (2633) ГИБДД (2154) прокуратура (1988) уголовное дело (1937) суд (1774) Александр Богомаз (1738) авария (1616) мчс (1435) коронавирус (1272) умвд (992)