Лучшие предприниматели Брянщины получили награды

2025, 17 декабря 13:17

Лучшие предприниматели Брянщины получили награды по итогам работы за год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Хрустальном зале правительства Брянской области накануне прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучший предприниматель Брянской области». Представителей бизнеса поздравили губернатор Александр Богомаз, зампредседателя облдумы Николай Якушенко и сенатор Российской Федерации Вадим Деньгин.

«Мы успешно выполняем задачу по развитию бизнеса в нашем регионе, которую ставит наш национальный лидер, Президент России Владимир Владимирович Путин. В прошлом году оборот малых и средних предприятий составил более 400 млрд рублей. Предприниматели активно инвестируют в экономику региона. По итогам этого года инвестиции составили 20 млрд рублей» , – подчеркнул Александр Богомаз.

Лучшие представители бизнес-сферы получили из рук главы области заслуженные награды. Предпринимателям также вручили памятные подарки с изображением парусника, который стал символом устойчивого движения брянского малого бизнеса.