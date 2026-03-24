Шесть медалей завоевали брянские самбисты на турнире в Тульской области

2026, 24 марта 18:49
Шесть медалей завоевали брянские самбисты на турнире в  Тульской области. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В минувшую субботу в городе Узловая Тульской области прошёл XXX межрегиональный турнир по боевому самбо среди юношей 14-18 лет. Соревнования посвящены памяти Героя России Евгения Рындина. В турнире участвовали более двухсот спортсменов из Тульской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ярославской, Ростовской, Брянской, Нижегородской областей и города Ялта республики Крым.

Брянскую область успешно представили воспитанники спортшколы по борьбе областного центра.  Золотые медали завоевали Александр Трыков и Иван Лифанов. Серебряными призёрами стали Иван Щекатуров и Иван Лифанов. Третье место заняли Александр Геращенко и Егор Колесников.

