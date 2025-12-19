Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда в Почепе

2025, 19 декабря 15:31
Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда в Почепе
Источник фото

Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда в Почепе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию обратилась 40-летняя жительница города Почепа с заявлением о краже. Из подъезда многоквартирного дома пропал её велосипед стоимостью 17 390 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что транспорт забрал 43-летний житель города. Подозреваемый ранее уже был судим. Нетрезвый «угонщик» забрал чужое имущество, а затем продал. 

Обвиняемый возместил причиненный ущерб, передав потерпевшей новый аналогичный велосипед. Уголовное дело рассмотрит суд.

Метки: , ,

Читайте также

Юные брянские гандболисты завоевали награды от Деда Мороза
19 декабря 17:27
Юные брянские гандболисты завоевали награды от Деда Мороза
Брянский губернатор поздравил сотрудников ФСБ
19 декабря 17:21
Брянский губернатор поздравил сотрудников ФСБ
Госдума РФ поддержала проект закона от брянских депутатов
19 декабря 14:37
Госдума РФ поддержала проект закона от брянских депутатов

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13680) брянск (6700) ДТП (2636) ГИБДД (2157) прокуратура (1990) уголовное дело (1940) суд (1776) Александр Богомаз (1743) авария (1619) мчс (1437) коронавирус (1272) умвд (995)