Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда в Почепе

2025, 19 декабря 15:31

Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда в Почепе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 40-летняя жительница города Почепа с заявлением о краже. Из подъезда многоквартирного дома пропал её велосипед стоимостью 17 390 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что транспорт забрал 43-летний житель города. Подозреваемый ранее уже был судим. Нетрезвый «угонщик» забрал чужое имущество, а затем продал.

Обвиняемый возместил причиненный ущерб, передав потерпевшей новый аналогичный велосипед. Уголовное дело рассмотрит суд.