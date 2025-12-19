Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда в Почепе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась 40-летняя жительница города Почепа с заявлением о краже. Из подъезда многоквартирного дома пропал её велосипед стоимостью 17 390 рублей.
Оперативники уголовного розыска выяснили, что транспорт забрал 43-летний житель города. Подозреваемый ранее уже был судим. Нетрезвый «угонщик» забрал чужое имущество, а затем продал.
Обвиняемый возместил причиненный ущерб, передав потерпевшей новый аналогичный велосипед. Уголовное дело рассмотрит суд.