Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Искусство

Новые костюмы сшили для участников хора Брянского колледжа искусств

2025, 18 декабря 17:41
Новые костюмы сшили для участников хора Брянского колледжа искусств
Источник фото

Новые костюмы сшили для участников хора Брянского колледжа искусств. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.   

 

В феврале в Брянске открылся концертный зал отделения музыкального искусства Брянского областного колледжа искусств. на церемонии губернатор региона Александр Васильевич Богомаз передал хору русской песни «Наследие» сертификат на пошив концертных костюмов.

Процесс создания нового сценического образа участников коллектива был трудоёмким. Специалисты долго трудились над эскизами, выбором тканей, фурнитуры и пошивом. Новые костюмы готовы радовать артистов и зрителей.  

Метки:

Читайте также

Мошенника из Тульской области задержали брянские стражи порядка
18 декабря 15:27
Мошенника из Тульской области задержали брянские стражи порядка
Брянский «кусочек Солнца»: как российские инженеры изменяют будущее энергетики
18 декабря 15:12
Брянский «кусочек Солнца»: как российские инженеры изменяют будущее энергетики
Брянские фехтовальщики завоевали семь медалей на всероссийском турнире в Сургуте
18 декабря 14:38
Брянские фехтовальщики завоевали семь медалей на всероссийском турнире в Сургуте

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13667) брянск (6695) ДТП (2636) ГИБДД (2157) прокуратура (1989) уголовное дело (1938) суд (1774) Александр Богомаз (1738) авария (1619) мчс (1437) коронавирус (1272) умвд (994)