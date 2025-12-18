Новые костюмы сшили для участников хора Брянского колледжа искусств

2025, 18 декабря 17:41

Новые костюмы сшили для участников хора Брянского колледжа искусств. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В феврале в Брянске открылся концертный зал отделения музыкального искусства Брянского областного колледжа искусств. на церемонии губернатор региона Александр Васильевич Богомаз передал хору русской песни «Наследие» сертификат на пошив концертных костюмов.

Процесс создания нового сценического образа участников коллектива был трудоёмким. Специалисты долго трудились над эскизами, выбором тканей, фурнитуры и пошивом. Новые костюмы готовы радовать артистов и зрителей.