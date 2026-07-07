Более 5500 знаков отличия комплекса ГТО получили жители Брянской области

2026, 07 июля 16:10

Более 5500 знаков отличия комплекса ГТО получили жители Брянской области за три месяца. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во втором квартале 2026 года нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО сдали более 10 тысяч жителей Брянской области. Те, кто успешно прошёл все спортивные испытания получили знаки отличия. Обладателями золотых значков стали 4528 человек. Серебряные знаки отличия получили 635 участников, а бронзовые — 404. Ещё пять знаков вручены людям с ограниченными возможностями здоровья.