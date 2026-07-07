Двоих брянцев суд отправил в колонию на восемь лет за незаконный оборот наркотиков

2026, 07 июля 17:32

Двоих брянцев суд отправил в колонию на восемь лет за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт и хранении наркотиков. Приговор выслушали двое мужчин.

Один из подсудимых создал интернет-магазин по продаже наркотиков. Соучастники пытались сбыть более 8,6 граммов запрещённого вещества. Наркотики они расфасовали в свертки и сделали «закладки» в Брянске и Брянском районе.

Преступления пресекли сотрудники правоохранительных органов. Наркотическое средство стражи порядка изъяли из незаконного оборота. Также в квартирах подсудимых полицейские обнаружили более девяти граммов наркотиков для личного потребления.

Суд приговорил организатора магазина к восьми годам и девяти месяцам в колонии , а также штрафу в 200 тысяч рублей. Его подельник проведёт в тюрьме восемь лет и четыре месяцам лишения, а также заплатит 100 тысяч рублей.