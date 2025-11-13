Юный брянский шашист завоевал три медали первенства мира в Турции. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В регионе Манавгат Анталии в Турции прошло первенство мира по шашкам-64. Участие в соревнованиях приняли свыше 160 юных спортсменов из 12 стран.

В состав сборной России по шашкам среди юношей до 14 лет вошёл воспитанник центра спорта «Десна» города Жуковки Илья Мглинец. В дисциплине «шашки-64-молниеносная игра» брянец набрал 11 очков из 16 возможных. Он завоевал бронзовую медаль. В классической программе с 10 очками Илья Мглинец стал серебряным призёром. В дисциплине «стоклеточные шашки-молниеносная игра» брянец набрал 13 очков из 16. Он занял второе место.