Брянские легкоатлеты завоевали две награды на всероссийских соревнованиях

2026, 24 июня 15:04

Брянские легкоатлеты завоевали две награды на всероссийских соревнованиях по спорту ЛИН в Мордовии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В столице Республики Мордовия Саранске стартовали чемпионат и первенство России по лёгкой атлетике в спорте лиц с интеллектуальными нарушениями. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из более чем 30 регионов.

Брянскую область представляют воспитанники областной спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва «Виктория». В прыжках в высоту серебряную медаль завоевала Надежда Фалалеева. Бронзовым призёром в метании диска стала Дарья Ильюшина.