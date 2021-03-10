На Брянщине полностью обновили музей «Партизанская поляна»

Правительство Брянской области подвело итоги масштабной реконструкции музея.

За два года музей был обновлен целиком. Это обошлось областному бюджету в 19,8 млн рублей.

К слову, это уникальный для страны музей партизанского движения, экспозиции которого привлекают не только жителей региона, но и приезжих.

На модернизацию мемориала было потрачено в общей сложности 33,5 млн рублей. Отдельно 5,5 млн рублей было направлено на современное музейное и мультимедийное оборудование. Богатая история в сочетании с современным оснашением стали новой визитной карточкой открытого 17 сентября прошлого года после завершения реконструкции музея.