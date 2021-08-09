10 человек эвакуировали при горении дома в Унече

Очаг возгорания был на четвертом этаже дома, в одной из квартир.

В 17:56 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в доме № 85 на улице Ленина в Унече.

На место происшествия приехали пожарно-спасательные подразделения, с автоцистернами и лестницами.

Пожарные установили, что горение происходит в квартире на четвертом этаже дома, огонь охватил около 10 квадратных метров жилой площади. Из подъезда дома эвакуировали 10 человек.

В 18:22 пожар полностью потушили, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.