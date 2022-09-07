10-летний мальчик пропал в Жуковском районе

Волонтёры и полиция ищут 10-летнего Ивана Черкасова.

6 сентября мальчик не вернулся из школы Жуковском районе. К поискам Ивана Черкасова подключились добровольцы из брянского отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 125 см, худощавого телосложения. волосы светло-русые, глаза серо-зелёные.

Ребенок был одет в серо-синюю куртку, синие брюки, чёрные туфли и черную кепк. С собой у мальчика серый рюкзак и сине-черный велосипед.

Информацию о пропавшем просят сообщить по телефонам 88007005452 (Горячая линия «Лиза Алерт») или 02, 102 (полиция).

В комментариях подписчики надеются на скорейшее возвращение ребенка. А также отмечают, что он уже пропадал в прошлом году.