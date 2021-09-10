10,6 и 9,6 года получили двое брянцев, убивших обидчика их подруги

Смертельное избиение они снимали на телефон.

24-летний житель Выгоничей и 37-летний житель Карачева предстали перед Володарским районным судом Брянска по обвинению в причинении смерти по неосторожности и грабеже.

Как сообщает региональная прокуратура, 2 февраля пьяные мужчины пришли к обидчику их знакомой в дом по улице Академика Королева и принялись избивать его. Травмы оказались смертельными.

Избиение брянцы снимали на телефон жертвы – один из них впоследствии унес мобильник с собой.

Суд приговорил одного из нападавших к 10,6 года, второго – к 9,6 года колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.