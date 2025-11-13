11-летняя девочка пропала в Брянске

11-летнюю девочку ищут полицейские и добровольцы в Брянске. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

13 ноября в Брянске пропала 11-летняя Екатерина Корнеева. Девочка не выходит на связь с родными. К поискам присоединились полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост 165 см, нормального телосложения, русые волосы и серые глаза. Девочка был одета в бежевый костюм, чёрную куртку, ярко-розовую шапку и чёрно-белые кроссовки.

Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.