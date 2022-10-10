11 миллионов рублей похитили у брянцев лжебанкиры

За неделю лжебнкиры обобрали брянцев на 11 миллонов рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

На прошлой неделе 38 жителя Брянской области лишились денег после общения с телефонными и кибер мошенниками. В большинстве случаев они представлялись сотрудниками банков.

Злоумышленники сообщали о подозрительных и ошибочных переводах, блокировке счетов. Потерпевшие сами называли данные карт и коды для подтверждения операции. А также соглашались перевести деньги на якобы безопасный счёт.

Всего со счетов 24 потерпевших пропали 11 056 169 рублей.