11 наркопритонов закрыли брянские полицейские за полгода

11 наркопритонов закрыли полицейские Брянской области за полгода. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники брянской полиции с начала года обнаружили и прикрыли 11 наркопритонов. По каждому факту правоохранители возбудили уголовные дела за систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». За такое нарушение закон предусматривает до четырёх лет колонии.

Информацию о местах сбора наркопотребителей правоохранители просят сообщать по телефону 02 или анонимно на «телефон доверия» УМВД 8 (4832) 72-22-33.