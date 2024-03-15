116 правонарушений в сфере миграции выявили брянские стражи порядка за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции, Росгвардии и военного комиссариата Брянской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Иностранец». За неделю стражи правопорядка организовали свыше тысячи проверочных мероприятий. Они выявили 116 административных правонарушений в сфере миграции. Тажке возбуждено два уголовных дела.

Двух иностранцев ждёт выдворении из России. А ещё 12-и гражданам суд запретил въезд в страну.

Во время рейда в Советском районе областного центра правоохранители проверили 48 граждан. 11 из них приобрели гражданство Российской Федерации, но не встали на воинский учет. Им сотрудники комиссариата вручили повестки.