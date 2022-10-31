12 человек эвакуировали брянские спасатели

Из многоэтажки в Брянске спасатели эвакуировали 12 жильцов из-за пожара. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В ночь с субботы на воскресенье в спасательное ведомство поступил сигнал о пожаре в Бежицком районе Брянска. На улице Ново-Советская загорелась пятиэтажный дом. Пожар произошел в квартире на первом этаже.

Прибывшие на вызов спасатели вывели из многоэтажки 12 жильцов. Три пожарных расчёта справились с огнём меньше чем за полчаса.

В огне никто не пострадал. Причины возгорания выяснят эксперты.