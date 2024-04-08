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12-летнего велосипедиста сбила машина в Погаре

2024, 08 апреля 18:40 Происшествия
12-летнего велосипедиста сбила машина в Погаре
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12-летнего велосипедист попал под машину и сломал ногу в Погаре. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

Авария произошла на улице Советской в посёлке Погар. 44-летний водитель за рулём Chevrolet Niva на перекрестка неравнозначных дорог сбил 12-летнего велосипедиста. Мальчик выехал справа и имел преимущество в движении.

Подросток попал в больницу с переломом бедра. По факту аварии полиции проводит проверку.

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