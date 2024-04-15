12-летний байкер попал в больницу после ДТП в Жуковке

12-летний мальчик на питбайке столкнулся с машиной на перекрёстке в Жуковке. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Кирова в Жуковке произошла авария. 12-летний водитель на питбайке WS 50 на перекрёстке столкнулся с Nissan Almera. 27-летняя женщина за рулём иномарки ехала по главной дороге.

Мальчик попал в больницу с переломом бедра и сотрясением головного мозга. Полиция проводит проверку по факту аварии.