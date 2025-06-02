13 человек эвакуировали спасатели из гостиницы в Унече
13 человек эвакуировали спасатели из горящей гостиницы в Унече. Об этом сообщили в региональном МЧС.
31 мая в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Унеча. На улице Лесной массив загорелась гостиница.
На вызов прибыли четыре единицы пожарной техники. Спасатели эвакуировали 13 человек из здания.
Огонь оперативно потушили. Люди на происшествии не пострадали. Экспертам предстоит установить причину возгорания.
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