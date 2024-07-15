13-летнего курьера мошенников задержали брянские полицейские

В региональном УМВД сообщили о задержании 13-летнего курьера телефонных мошенников.

Оперативники уголовного розыска брянской полиции задержали ещё семь граждан, которые помогали телефонным мошенникам обирать пенсионеров. Так, аферисты обманули шесть пенсионеров из Брянска, Сельцо и Дятьковского района в возрасте от 70 до 89 лет. Они сообщили о якобы совершивших ДТП родных и потребовали денег, чтобы избежать наказания. Прибывшие курьеры забрали у жертв свыше двух миллионов рублей.

Полицейские задержали посыльных – пять жителей областного центра и двое молодых людей из Московской и Калужской областей. В числе курьеров – пять подростков, самому младшему из которых всего 13 лет.

Возбуждены уголовные дела. Совершеннолетние фигуранты заключены под стражу, а подростков отпустили под подписку о невыезде.