13-летний байкер сломал ключицу в брянской деревне

13-летний подросток упал с мотоцикла и сломал ключицу в деревне Мостки Навлинского района. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

На улице Профсоюзной в деревне Мостки Навлинского района произошла авария. 13-летний мальчик не справился с управлением мотоцикле Racer C110. Подросток упал и сломал ключицу. Госпитализация ему не потребовалась.

Подросток без прав и мотошлема ехал на незарегистрированном мотоцикле. Полиция проводит проверку по факту аварии.