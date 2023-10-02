13-летний байкер сломал ключицу в брянской деревне
13-летний подросток упал с мотоцикла и сломал ключицу в деревне Мостки Навлинского района. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.
На улице Профсоюзной в деревне Мостки Навлинского района произошла авария. 13-летний мальчик не справился с управлением мотоцикле Racer C110. Подросток упал и сломал ключицу. Госпитализация ему не потребовалась.
Подросток без прав и мотошлема ехал на незарегистрированном мотоцикле. Полиция проводит проверку по факту аварии.
Читайте также
Новости регионов
В Вязьме установили памятник электровозу ВЛ-60
В преддверии 20-летия компании ОАО «РЖД» на территории эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная открыли памятник электровозу серии ВЛ-60. В торжественном мероприятии приняли участие глава Вяземского района Инна Демидова, заместитель начальника Московской железной дороги Юрий Базаров, а также работники и ветераны железнодорожной отрасли. — Этот труженик магистрали, который сегодня встал на вечную стоянку, – выражение нашей признательности,
На татами — юниоры
В Смоленске прошли соревнования дзюдоистов, посвящённые памяти Михаила Егорова. Турнир по дзюдо состоялся в преддверии двух знаменательных дат – 1160-летия со дня основания Смоленска и 80-летия освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Сила духа и тела В соревнованиях приняли участие 250 юношей и девушек в возрасте до 15 лет из регионов ЦФО, Республики Беларусь, а также
В Вяземском районе проходит Вахта Памяти
Очередная масштабная поисковая экспедиция на смоленской земле объединила 250 бойцов поисковых отрядов из разных российских регионов и Республики Беларусь. 23 сентября 2023 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов принял участие в открытии Вахты Памяти в Вяземском районе. На второй день работы поисковики по традиции собрались на открытие завершающей сезон Вахты Памяти у «времянки» —