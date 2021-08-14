14-летний мотоциклист устроил аварию в Брянске

Пострадал 16-летний пассажир мотоцикла.

Двое подростков на мотоцикле попали в ДТП в Фокинском районе Брянска. Авария произошла 13 августа около 15.50 на улице Крылова, сообщает областная ГИБДД.

14-летний водитель мотоцикла Racer RC-50 двигался по улице Дзержинского. При повороте налево, на улицу Крылова, он не справился с управлением и врезался во встречную Kia Rio под управлением 33-летней девушки.

У 16-летнего пассажира мотоцикла диагностировали ушибленную рану затылочной области.

По данным ГИБДД, оба подростка были без шлемов и защитной экипировки. Их родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.