14-летний мотоциклист устроил аварию в Брянске
Пострадал 16-летний пассажир мотоцикла.
Двое подростков на мотоцикле попали в ДТП в Фокинском районе Брянска. Авария произошла 13 августа около 15.50 на улице Крылова, сообщает областная ГИБДД.
14-летний водитель мотоцикла Racer RC-50 двигался по улице Дзержинского. При повороте налево, на улицу Крылова, он не справился с управлением и врезался во встречную Kia Rio под управлением 33-летней девушки.
У 16-летнего пассажира мотоцикла диагностировали ушибленную рану затылочной области.
По данным ГИБДД, оба подростка были без шлемов и защитной экипировки. Их родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
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