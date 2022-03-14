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14-летнюю девочку сбила машина в Брянске

2022, 14 марта 11:50 Происшествия
14-летнюю девочку сбила машина в Брянске
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Подросток ушибла ногу.

ДТП произошло вечером на улице Литейной в Брянске.

22-летний водитель Honda Civic сбил 14-летнюю девочку-пешехода. Она переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода вместе со старшим братом. Девочка получила ушиб левой стопы.

По факту ДТП инспекторы проводят проверку. А на водителя составили два протокола за неправильное использование фар.

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