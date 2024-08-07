15 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Брянске

15 человек эвакуировали из горящей многоэтажки спасатели в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранним утром 7 августа в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в многоэтажном доме №5 по проспекту Московскому.

На вызов прибыли спасатели на двух пожарных автоцистернах и автолестнице. Из дома эвакуировали 15 человек. Пять из них вывели дома с помощью автолестницы. За час пожарные справились с огнём. Оказалось, что в комнате пострадавшей квартиры загорелась мебель.

Люди на пожаре травм не получили.