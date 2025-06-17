157 нарушений правил охоты и рыбалки выявили брянские полицейские в рамках операции «Браконьер». Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер». Оно направлено на пресечение фактов браконьерства и выявление нарушений оборота оружия. В рейдах участвовали представители Росгвардии, Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области, а также отдела государственного контроля Росрыболовства.

За время операции правоохранители пресекли 157 административных правонарушений, связанных с нарушением правил охоты и рыболовства. Возбуждено девять уголовных дел за незаконную добычу рыбы, хранение взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, а также за незаконное изготовление оружия