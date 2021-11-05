17-летний мопедист сбил мужчину в Погаре

Пешехода доставили в больницу с переломом ноги и травмами головы.

4 октября около 18.10 на улице Чкалова в Погаре 17-летний водитель мопеда «Альфа», не имеющий прав, сбил 47-летнего мужчину. Пешеход шел по краю дороги в попутном направлении.

Его госпитализировали с переломом костей левой голени со смещением, множественными ушибами и ссадинами головы.

В отношении родителей несовершеннолетнего полицейские составили административные материалы.