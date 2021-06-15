17-летний подросток катался по Климово на «ВАЗе»

Юному автомобилисту и его родителям грозит штраф.

Днем 13 июня у дома № 50 по улице Коммунистической в Климово наряд ДПС остановил «ВАЗ-2115», которым управлял 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения.

На водителя составили административный материал за отсутствие прав – ему грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Информацию о нарушении полицейские передали в отдел УУП и ПДН. Родителям автомобилиста также грозит штраф за невыполнение своих обязанностей.