17-летний подросток ранен в ДТП в Клинцовском районе
Несовершеннолетнего пассажира иномарки доставили в больницу.
17-летний подросток пострадал в результате аварии, которая произошла 31 августа около 15.10 на 9-м километре дороги Клинцы – Гордеевка – Красная Гора в Клинцовском районе.
Как сообщает областная ГИБДД, 61-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Лопатни к Клинцам, не убедился в безопасности маневра и при обгоне врезался в попутный Renault Logan, 59-летний водитель которого поворачивал налево. От удара Hyundai Solaris вылетел в кювет.
Несовершеннолетнего пассажира Hyundai госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами мягких тканей головы.
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