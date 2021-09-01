17-летний подросток ранен в ДТП в Клинцовском районе

Как сообщает областная ГИБДД, 61-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Лопатни к Клинцам, не убедился в безопасности маневра и при обгоне врезался в попутный Renault Logan, 59-летний водитель которого поворачивал налево. От удара Hyundai Solaris вылетел в кювет.

17-летний подросток пострадал в результате аварии, которая произошла 31 августа около 15.10 на 9-м километре дороги Клинцы – Гордеевка – Красная Гора в Клинцовском районе.

Властелины колец 21 августа во Дворце спорта «Юбилейный» прошёл финальный тур открытой межрегиональной любительской Лиги баскетбола 3х3 Дивизиона «Лига Регион». В торжественной церемонии открытия финального этапа соревнований приняли участие председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат регионального парламента Андрей Моргунов. Приветствуя участников спортивного праздника, Игорь Ляхов пожелал им красивой игры и, конечно, побед. – Баскетбол –

Пюре на пять баллов Вопрос организации питания в школах очень важен для родителей учащихся, не менее важен он и для самих детей. Растущий организм в период учёбы требует подпитки энергией, но еда должна быть не только полезной, питательной, но ещё и вкусной. Теперь ребята сами смогут ставить оценки поварам за школьные обеды. И к этому мнению взрослые обещают прислушаться

Как я провёл лето? Позади школьные каникулы. Ребята провели их по-разному: кто-то посвятил всё время отдыху, а некоторые подростки летом ходили на работу: в регионе по традиции была реализована программа временного трудоустройства несовершеннолетних. Ребята смогли заняться общественно полезным трудом и получить за это денежное вознаграждение. Рабочие места были созданы на базе школ, Станций юных натуралистов и туристов, Центров детского

Встретимся в парке Как в регионе меняются дворы и общественные пространства? Парк Пионеров, скверы возле танка и у самолёта в Смоленске – эти и другие популярные места отдыха последние годы заметно преобразились благодаря реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в состав нацпроекта «Жильё и городская среда». Общественные территории стали более современными и благоустроенными – смоляне

Губернатор Смоленской области сломал ногу во время игры в баскетбол Губернатор Смоленской области Алексей Островский проходит лечение в одной из больниц Смоленска из-за перелома правой ноги. Травму губернатор получил во время игры в баскетбол. Глава региона прошел черед две операции. Предстоит еще одна, самая сложная, операция. Об этом сообщили в ТАСС. “Губернатор получил сложнейшие спиралевидные переломы костей правой ноги со смещением и большим количеством осколков,