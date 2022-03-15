Город32

17-летний юноша попал под машину в Брянске

2022, 15 марта 11:50 Происшествия
17-летний юноша попал под машину в Брянске
Источник фото

Пешеход пересекал дорогу с нарушением правил.

В Советском районе Брянска произошла авария.

По информации ГИБДД, 31-летний водитель Peugeot сбил 17-летнего пешехода. Юноша решил перейти дорогу не по переходу, хотя до «зебры» было недалеко. Пешеход получил ушиб правой стопы.

Читайте также
Брянские студенты ответили украинским
15 марта 10:34
Брянские студенты ответили украинским
Ограбившего пенсионерку брянца приговорили к тюрьме
15 марта 10:12
Ограбившего пенсионерку брянца приговорили к тюрьме
123 тысячи тонн снега вывезли с улиц Брянска
15 марта 09:48
123 тысячи тонн снега вывезли с улиц Брянска
В Брянске иномарка сбила двух детей на обочине
15 марта 08:00
В Брянске иномарка сбила двух детей на обочине

Новости регионов

14.03.2022 13:08
Волонтеры МЖД присоединились к Всероссийской акции #МыВместе по оказанию гуманитарной помощи беженцам
Волонтеры МЖД присоединились к Всероссийской акции #МыВместе и принимают активное участие в оказании помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также с юго-востока Украины. Волонтеры-железнодорожники встречают прибывающие поезда с беженцами на вокзалах, сопровождают людей до пунктов временного размещения, оказывают моральную поддержку, организуют досуг детей и пожилых людей. Кроме того, железнодорожники проводят работу по
12.03.2022 20:57
Железнодорожники МЖД приняли участие во Всероссийской акции «Своих не бросаем!»
Сегодня на всех железных дорогах страны прошла Всероссийская акция железнодорожников «Своих не бросаем!». Местом проведения акции на Московской железной дороге стал Киевский вокзал, откуда многие годы отправлялись и прибывали поезда с Украины. На мероприятии выступили руководство ОАО «РЖД», депутаты Госдумы, работники предприятий, представителей профсоюзной организации и молодежи.  Участники выразили единодушную поддержку действиям российской армии в
11.03.2022 16:45
Вместе в большой мир. Стань наставником для подростка из детского дома.
Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение волонтеров-наставников для ребят из интернатов Ярославской и Смоленской областей. Наставник для подростка из детского дома — это обычный человек, не обладающий сверхспособностями или особыми чертами характера, который регулярно общается с воспитанником детского дома, становится ему другом, поддержкой и опорой, связью с миром за стенами учреждения и примером
09.03.2022 15:19
Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на переездах в марте
В марте железнодорожники усилят профилактическую работу на переездах. До конца месяца в Смоленской области на полигоне Московской железной дороги пройдет акция «Внимание, переезд!». В рамках мероприятия автомобилистам напомнят правила пересечения путей и расскажут о последствиях нарушения ПДД на переездах. С начала года по вине автомобилистов произошло одно дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде 372 км, расположенном
09.03.2022 13:03
Молоко на сдачу
На календаре — весна, а это значит, что совсем скоро коров выгонят на луга и начнётся сезон большого молока. К нему готовятся не только аграрии. В регионе разрабатывают комплекс дополнительных мер господдержки для стимулирования роста производства молочной продукции. Об этом в том числе шла речь в ходе рабочей встречи, которую губернатор Алексей Островский провёл с
09.03.2022 12:56
Протянуть руку помощи
Смоляне глубоко сопереживают вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской Народных Республик и готовы оказать им всяческую поддержку, в том числе вещами и продовольствием. В регионе организованы пункты приёма гуманитарной помощи, которые работают на базе: — регионального ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтёрства) по адресу: ул. М. Расковой, 11а (понедельник — пятница: с 9.00 до 19.00;

Актуальные темы

Лента новостей
В Клинцах на работе погиб анестезиолог
Политика
Глава Брянска дала интервью телеканалу «Россия 24»
Лента новостей
Брянские студенты ответили украинским
Лента новостей
На переезде Сельцо-Ржаница ограничат проезд
Лента новостей
В ТЦ «Аэропарк» в Брянске загорелась кухня

Новости партнёров

«О рекламе»
«О рекламе»

Заместитель руководителя управления-начальник отдела Брянского УФАС России  Наталья Новикова  ответила на вопросы читателей  о  требованиях к размещению рекламы с употреблением слов в превосходной степени.

«Ростелеком-Солар»: с начала марта заметен резкий рост числа DDoS-атак на бизнес
«Ростелеком-Солар»: с начала марта заметен резкий рост числа DDoS-атак на бизнес

Специалисты «Ростелеком-Солар» отмечают значительный рост DDoS-атак в коммерческом сегменте: с 1 по 10 марта здесь зафиксировано и отражено свыше 1100 таких атак, что уже превышает показатели за весь февраль.

Волонтеры МЖД присоединились к Всероссийской акции #МыВместе по оказанию гуманитарной помощи беженцам
Волонтеры МЖД присоединились к Всероссийской акции #МыВместе по оказанию гуманитарной помощи беженцам

Волонтеры МЖД присоединились к Всероссийской акции #МыВместе и принимают активное участие в оказании помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также с юго-востока Украины.

Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проводят учения по повышению надежности электросетевого комплекса и борьбе с хищениями
Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проводят учения по повышению надежности электросетевого комплекса и борьбе с хищениями

В течение месяца на территории Калининского, Калязинского, Кимрского, Торопецкого, Ржевского, Максатихинского, Зубцовского, Старицкого и Весьегонского районов Тверской области будут проводиться учения, которые позволят работникам энергокомпании усовершенствовать навыки предупреждения возникновения массовых технологических нарушений в условиях воздействия сверхнормативных погодных нагрузок на энергосистему и закрепить знания по разработке и проведению мероприятий по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний
«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний

«Ростелеком» вошел в топ-10 «Рейтинга работодателей России» по версии hh.ru в категории «Крупнейшие компании». Заняв восьмое место в общем рейтинге, который включает 100 участников, компания стала лучшим работодателем в телекоммуникационной отрасли.