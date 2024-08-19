17-летняя мотоциклистка врезалась в машину в Карачеве

17-летняя мотоциклистка попала в больницу, столкнувшись с машиной в Карачеве. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в городе Карачев. 17-летняя девушка на мотоцикле Bajaj Boxer при повороте налево не пропустила автомобиль «ВАЗ». 43-летний водитель ехал по главной дороге.

При столкновении мотоциклистка получила сотрясение головного мозга. Её отвезли в больницу. Автомобилист травмировал голову и ушиб грудную клетку. Его отпустили с назначением лечения после осмотра врачей.

Инспекторы возбудили дело об административном правонарушении в отношении подростка. А водитель автомобиля отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.