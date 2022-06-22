17 преступлений совершили подростки в Брянске в этом году

В том числе пять фактов незаконного оборота наркотиков.

За четыре месяца этого года 17 преступлений совершили подростки в Брянске. Об этом на совещании в администрации сообщила начальник отделения ПДН городского УМВД Ирина Гращенкова.

На профилактическом учёте в полиции областного центра состоят 476 несовершеннолетних. С начала года районные комиссии посетили 274 неблагополучные семьи. Во время рейдов полицейские ночью на улице задержали 164 подростка. За это 143 родителя привлечены к ответственности.

За четыре месяца этого года подростки совершили 17 преступлений. В том числе семь краж и пять фактов незаконного оборота наркотиков.