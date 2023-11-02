18-летний житель Тулы обобрал девять брянских пенсионеров

Брянские полицейские задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников из Тулы, который обманул девять пенсионеров на почти полтора миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД,

Очередного курьера дистанционных мошенников задержали сотрудники полиции в Брянской области. Им оказался 18-летний житель Тулы. Он забирал деньги у пенсионеров, которым сообщили о якобы совершивших преступление родных.

Молодой человек успел побывать в Погарском, Стародубском, Дубровском, Суражском и Дятьковском районах. У девяти потерпевших он забрал более 1 400 000 рублей.

Адреса потенциальных жертв и номера счетов для перевода денег он получал от «нанимателей» в мессенджере. Возбуждены уголовные дела.