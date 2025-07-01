18-летнюю девушку сбила машина в Глинищево. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в селе Глинищево Брянского района произошла авария. В районе дома № 9 на улице Больничной 55-летний водитель за рулём автомобиля Volkswagen Polo сбил 18–летнюю девушку. Она пересекала проезжую часть не по пешеходному переходу.

Пешеход получила травмы. После оказания помощи девушку отпустили домой с назначением лечения.

Инспекторы составили административные материала на водителя и на пешехлда. Полицейские проводят проверку по факту аварии.