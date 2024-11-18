19-летнего брянца подозревают в мошенничестве

19-летнего брянца, оформившего два кредита на знакомых девушек, подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские полицейские установили обстоятельства сразу двух мошенничеств при оформлении кредита. В преступлении подозревают 19-летнего жителя Володарского района областного центра.

Молодой человек был в гостях у своей знакомой. Он остался в комнате один, взял паспорт приятельницы и через мобильное приложение взял на её имя 6000 рублей в кредит. Подозреваемый указал реквизиты своего счёта для получения денег.

Спустя несколько дней парень повторил схему с другой приятельницей. Фигурант получил её персональные данные и оформил займ на 5 500 рублей, переведя сумму себе на карту.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».